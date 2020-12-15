Активісти не залишають Майдан Незалежності і планують там стояти усю ніч.

У Києві на Майдані Незалежності учасники акції протесту "SaveФОП" продовжують мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, акція наразі проходить мирно.

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Учасники зібрання не залишають Майдан Незалежності і планують там стояти усю ніч. "Ми рік з вами ходили, рік з вами просили, переконували тут і в себе у містах... Все марно. На нас плювали, нас зневажали, тому ми мусимо тут стояти", - заявили організатори.

"Зараз треба отримати право на працю, щоб нас не запроторили до квітня місяця на карантин і локдаун, після якого більшість з вас не відкриється, після якого більшості з вас навішають касовий апарат, після якого ви змушені бути йти у наймити", - додали організатори під час виступу перед учасниками протесту.

Окремо учасники акції вимагали відставки голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева.

За акцією протесту з усіх боків Майдану продовжують спостерігати правоохоронці у повному обмундируванні: шоломах, наколінниках і зі спецзасобами.

Протести ФОПів в центрі Києва: сутички на Майдані

Головною вимогою акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" є скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Сьогодні, 15 грудня, відбулися сутички між активістами і поліцією в ході спроби встановити намети на Майдані.

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Автор: Віталій Саєнко