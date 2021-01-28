Вікторія Котеленець - ветеран ДУК "Правий сектор" та Української добровольчої армії. Котеленець затримали 19 січня, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

Потерпілі проводили впізнання ветерана АТО Вікторії Котеленець, яку звинувачують у катуваннях українських полонених, лише за однією фотографією шестирічної давнини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив адвокат Котеленець Віталій Цокур.

Адвокат зазначив, що кримінальне провадження за фактом катування українських військовополонених терористами влітку 2014 року було відкрито ще 27 лютого минулого року.

За його словами, на сьогодні Котеленець повідомлено про підозру за двома статями Кримінального кодексу: 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та 438 (порушення законів та звичаїв війни).

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«Почали розслідувати цю справу за ст.260, і ось 18 січня, за день до оголошення підозри Котеленець, додана ще й 438-ма стаття, а це особливо тяжкий злочин, підслідний СБУ. Оголошення підозри за 438-ю статтею дало слідчому судді формальні підстави взяти її під варту без можливості застави», - підкреслив Цокур.

Він переконаний, що це було зроблено навмисно, щоб справу розслідувала не СБУ, яка свого часу перевіряла Котеленець і не мала до неї претензій, а поліція.

Окрім того, адвокат розкритикував позицію сторони обвинувачення у справі Котеленець. Він заявив, що портретну експертизу проводили застарілими методами, а для порівняння взяли єдину фотографію терористки, яку порівнювали з підозрюваною Котеленець. Покази свідків українських військовополонених, які нібито впізнали у білявці на фото Котеленець, базуються лише на одній цій фотографії через шість років після тих подій.

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Також Цокур додав, що в нього є інформація, що білявка на фото, яка катувала українських військовополонених, це мешканка Донецька, 1982 року народження, Ольга Сухова, проте чомусь слідство не перевірило цю інформацію.

Окрім того, адвокат розкритикував позицію прокурорів у суді з обрання Котеленець запобіжного заходу стосовно ризиків її перебування на свободі. Він пояснив, що реальних доказів таких ризиків прокурори не надали, лише сказали, що, оскільки вона була бійцем "Правого сектору", то має широкі зв'язки і нібито може повернутися на непідконтрольну територію.

Цокур зазначив, що 3 лютого на засіданні суду з розгляду апеляції на рішення Печерського райсуду про тримання Котеленець під вартою проситиме суд взагалі не обирати їй жодного запобіжного заходу, оскільки вона не причетна до вчинення інкримінованих їй злочинів.

Що відомо про справу проти ветерана ДУК "Правий сектор" Вікторії Котеленець

Котеленець, позивний "Фортуна" - ветеран ДУК "Правий сектор" та Української добровольчої армії. Служила в зоні АТО у 2015-2017 роках.

19 січня 2021 року Котеленець було затримано поліцією у Міністерстві ветеранів у Києві, куди вона спеціально приїхала з Донеччини, де постійно мешкає з сім’єю, щоб отримати посвідчення УБД. Того ж дня відбувся суд з обрання запобіжного заходу, який відправив жінку на 2 місяці до Лук'янівського СІЗО.

Поліція підозрює Котеленець в тому, що вона нібито є жінкою, яка на так званому "параді" в Донецьку у 2014 році конвоювала українських військовополонених і широко «засвітилася» на фото.

Сьогодні, 28 січня, засідання апеляційного суду Києва з розгляду скарги на обрання Котеленець запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було перенесено на 3 лютого.

Котеленець зголосилися взяти на поруки 17 народних депутатів, а також міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Біля будівлі суду активісти проводили акцію на захист Котеленець.

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Автор: Дмитро Хилюк