За словами колишнього українського військовослужбовця, ветерана війни на Донбасі Олександра Грамарчука, під час спілкування український солдат "злив" ворогові секретну інформацію.

Солдат-строковик Збройних сил України влаштував у соцмережі TikTok відеочат, до якого приєдналися терористи "ДНР".

Про скандальний факт повідомив на своїй сторінці в Facebook колишній український військовослужбовець, ветеран війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Грім).

За його словами, інцидент стався у військовій частині Повітряних сил ЗСУ міста Куп'янськ Харківської області. Сам же солдат родом зі Славгорода Дніпропетровської області.

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Також наголошується, що під час спілкування український солдат «злив» ворогові секретну інформацію і назвав росіян "братнім народом".

"Просто зараз у прямому ефірі солдат строкової служби зливає інформацію противнику. Вранці вже подивитися буде неможливо. Хлопчик розповідає про "братський народ"і" війну олігархів". Розбирайтеся тепер. А ось противник в курсі, коли станцію включають в Куп'янську. Ось, де цінність інфи", - обурився захисник.

Скандал навколо блогерки di.rubens: що відомо

Блогер з Києва di.rubens назвала Росію улюбленою країною. На ролик "тіктокерші" звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Після цього в мережі розгорівся скандал, адже відео було знято на Майдані.

Потім юна блогерка видалила свій аккаунт у Facebook. Також скандальний ролик видалено в мережі Тікток.

20 січня дівчина вирішила подати до суду на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца" за публікацію скандального ролика за її участю.

Блогерка стверджує, що інформація, яку поширює військовий, - "сфальсифікована й завідомо неправдива". "У відповідь на неправомірні дії офіцера, спрямовані проти мене, я готую матеріали для відкриття кримінальної справи, а також збираю документи для відкриття судового провадження. Ця ситуація розглядається в Міністерстві оборони", - заявляла di.rubens.

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Автор: Денис Прядко