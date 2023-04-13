Моторошні кадри вбивства захисника вона назвала "приниженням українських воїнів".

Волонтерка Васіліса Мазурчук, яка оскандалилась своїми заявами про страту українського військового, пояснила свої слова.

"Мене не тільки багато людей неправильно зрозуміли, там було ще багато російських ботів з погрозами. Зокрема, від Шарія... Я маю на увазі лише одне, що коли в твій дім прийшов вбивця, а його благають, він отримує від цього задоволення, маючи комплекс Бога. Вони (окупанти – УНІАН) вважають, що мають право вбивати", - сказала Мазурчук у коментарі для ТСН.ua

За її словами, вона різко прокоментувала передсмертні слова військового, оскільки вважає, що його благання про допомогу не мали сенсу.

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"Я можу це пояснити. Багато людей вважає, що якщо говорити тією мовою, яку вони (росіяни - УНІАН) розуміють, то вони припинять вбивство. Вони вчинили військовий злочин і прохати їх про допомогу немає жодного сенсу", - сказала волонтерка.

Мазурчук додала, що почала дивитись моторошне відео зі стратою українського військового, але не змогла додивитись його до кінця. Попри це, вона назвала жахливі кадри "приниженням українських воїнів та українців загалом".

"Ми мусимо знати нашого ворога в обличчя. В тому сенсі, що ми бачили те, що вони робили в Бучі, Ірпіні, Маріуполі, що вони роблять з полоненими. Жодні наші прохання, заклики до людяності – вони не працюють... То доволі емоційний пост. Я не маю на меті сказати, що померти гідно. Знову ж таки – ми не знаємо багато деталей. Не кожен, хто загинув – герой, не кожен, хто не загинув – погана людина. Для мене важливо, щоб люди не благали росіян про пощаду. Перед обличчям смерті вони пощади українцям не дадуть ", - зазначила жінка.

Волонтерка поскаржилась, що отримала багато цькування на свою адресу, однак позиватись до суду не буде, оскільки це були боти. Після публікації скандального посту правоохоронці з нею не зв'язувались.

"А я порушила щось якимось чином? Свої пости написали арестовичи, шарії і притули. Чесно – мій світогляд не зміниться. Я за Україну стояла і стоятиму завжди", - сказала Мазурчук.

Сама ж жінка, яка розкритикувала військового, перебуває в Ірландії. Вона виїхала з трирічною дитиною з Бучанського району.

"Я б хотіла, щоб українці припинили цькувати один одного, особливо ті люди, які роблять одну і ту саму справу. Я б не хотіла, щоб українці лояльно ставились до атак ботів, тому як половина сторінок, які влаштували хейт – це ботські сторінки. По-третє, я бажаю українцям спрямовувати свою агресію на ворога. Вбивці – лише вбивці", - заявила скандалістка.

Крім того, вона розкритикувала українців за їхню реакцію на пост. За її словами, тепер вона "буде знати, кому завдячувати", якщо з нею чи дитиною щось станеться.

Що відомо про новий скандал в мережі

Цього тижня у мережі поширилося моторошне відео, на якому російські солдати відрізають голову живому полоненому українцю.

Після цього київська волонтерка, яка раніше обіймала посаду прес-офіцерки полку "Дніпро-1" та добровольчого батальйону "Донбас" Васіліса Мазурчук, вирішила висловити свою думку про загибель захисника.

Вона звинуватила закатованого бійця ЗСУ, що той помер на колінах, благаючи своїх катів про пощаду, а не як герой з голлівудських стрічок - "нескореним". У відповідь жінка отримала тисячі гнівних коментарів. Однак це її не зупинило і пізніше вона написала, що "вибачатися ні перед ким не збирається", так само не збирається й видаляти пост.

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