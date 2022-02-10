Серед них 26 чоловіків та лише одна жінка.

Громадська організація "ОПОРА" порахувала, що 27 народних депутатів зможуть отримати смартфон в межах державної програми підтримки вакцинації проти COVID-19. Найбільше претендентів на гаджет виявилося у партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це йдеться у Twitter "ОПОРИ".

"ОПОРА порахувала, що 27 депутатів Верховної Ради теоретично зможуть отримати такі смартфони, якщо, звісно, вже пройшли курс вакцинації. Серед них 26 депутатів – чоловіки, 1 жінка", - йдеться у повідомленні.

12 нардепів, що можуть претендувати на смартфон від держави, входять до фракції "ОПЗЖ", а семеро – до "ВО "Батьківщина".

Ще по двоє – до фракції "Слуги народу" та до складу депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє". У "Євросолідарності" лише один нардеп підпадає під умови програми.