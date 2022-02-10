Громадська організація "ОПОРА" порахувала, що 27 народних депутатів зможуть отримати смартфон в межах державної програми підтримки вакцинації проти COVID-19. Найбільше претендентів на гаджет виявилося у партії "Опозиційна платформа – За життя".
Про це йдеться у Twitter "ОПОРИ".
"ОПОРА порахувала, що 27 депутатів Верховної Ради теоретично зможуть отримати такі смартфони, якщо, звісно, вже пройшли курс вакцинації. Серед них 26 депутатів – чоловіки, 1 жінка", - йдеться у повідомленні.
12 нардепів, що можуть претендувати на смартфон від держави, входять до фракції "ОПЗЖ", а семеро – до "ВО "Батьківщина".
Ще по двоє – до фракції "Слуги народу" та до складу депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє". У "Євросолідарності" лише один нардеп підпадає під умови програми.
Читайте такожШмигаль анонсував підвищення пенсій українцям: кому цього року пощаститьЯк повідомляв УНІАН, 8 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що кожен вакцинований громадянин України віком старше 60 років зможе безкоштовно отримати смартфон.
"Навесні ми запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Це – наша мрія, це вже реальність і шлях до головної мети – доступ до інтернету для всіх громадян України", - сказав він.
Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.