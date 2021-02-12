На бездиханного підлітка натрапили правоохоронці.

Після знайдення мертвим 15-річного Антона Логвинова у Харкові поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».

Читайте такожВ Одесі 10-річний хлопчик повісився на поясі халатаПро це йдеться у сюжеті «Надзвичайних новин».

Зазначається, що правоохоронці поки не розголошують версії трагедії.

На бездиханного підлітка натрапили правоохоронці за два кілометри від домівки, він лежав обличчям до землі. з видимих ушкоджень на тілі хлопця – велика рана на потилиці.

Загадкова смерть підлітка у Харкові: подробиці

Підлітка знайшли мертвим під мостом між Павловим полем та Олексіївкою.

Відомо, що хлопець 8 лютого близько 19:00 вийшов з квартири за місцем проживання. Майже 2 доби підлітка розшукували півтисячі правоохоронців та волонтерів-пошукачів.

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Автор: Катерина Шварц