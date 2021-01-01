В Києві відбулася смолоскипна хода / фото Денис Прядко, УНІАН

У центрі Києва 1 січня відбулася смолоскипна хода на честь 112 річниці дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

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Хода є традиційним заходом і щорічно відбувається 1 січня. За даними поліції, захід минув спокійно, без інцидентів.

Кореспондент УНІАН відвідав ходу. Пропонуємо вашій увазі яскраві кадри з ходи.

Смолоскипна хода в центрі Києва

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Автор: Андрій Василюк