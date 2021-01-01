В Києві відбулася смолоскипна хода / фото Денис Прядко, УНІАН
У центрі Києва 1 січня відбулася смолоскипна хода на честь 112 річниці дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.
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Хода є традиційним заходом і щорічно відбувається 1 січня. За даними поліції, захід минув спокійно, без інцидентів.
Кореспондент УНІАН відвідав ходу. Пропонуємо вашій увазі яскраві кадри з ходи.
Смолоскипна хода в центрі Києва
- Сьогодні у центрі Києва відбулась традиційна смолоскипна хода націоналістичних організацій з нагоди 112-ї річниці від дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.
- Учасники акції пройшлися від парку імені Тараса Шевченка до Майдану Незалежності.
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