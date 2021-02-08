На перетині Коновальця та Новогоспітальної патрульні оформили незвичну автопригоду – водійка авто скоїла дві аварії поспіль.

У місті Києві станом на 18:00 зареєстровано 248 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.

Читайте такожВ Одесі через п'яного водія зіткнулися сім автомобілівПро це Патрульна поліція Києва повідомила в Telegram-каналі.

"Патрульні в посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух. Нагадуємо про заборону в'їзду у місто великогабаритних транспортних засобів у зв'язку з погіршеними погодними умовами", - додали правоохоронці.

У Facebook Патрульна поліція Києва повідомила про незвичну автопригоду, яку оформили сьогодні патрульні на перетині вулиць Євгена Коновальця та Новогоспітальної.

"Через недотримання безпечної дистанції сталася незначна ДТП між двома автомобілями Toyota. Після події водійка Toyota, що рухалася позаду, знову сіла за кермо і скоїла наїзд на передній транспортний засіб. Внаслідок другої ДТП, крім автомобілів Toyota, механічні пошкодження отримали також Lexus та Chevrolet", - йдеться в повідомленні.

Свої дії жінка пояснила тим, що після першої автопригоди перехвилювалася та розгубилася.

Інспектори оформили на неї два протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Негода у Києві

Сьогодні вночі у Києві очікується посилення снігопаду. За прогнозами синоптиків, до ранку в столиці випаде 10-12 см снігу. Киян наполегливо просять не використовувати власний транспорт.

Наразі в столиці працює 462 одиниці спецтехніки та 540 працівників у складі бригад з ручного прибирання.

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Автор: Юлія Петриченко