Тварину обіцяли забрати родичі померлого, та потім вони вирішили відвезти пса на евтаназію.

Команда з порятунку тварин у Києві шукає новий дім для 5-річного собаки породи Кане-Корсо на ім'я Дарт. Пес пробув у квартирі з померлим господарем п'ять днів.

Про це йдеться у повідомленні Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

За словами фахівців, до них звернулися поліцейські з проханням відвести собаку від трупа господаря. Тварину обіцяли забрати родичі померлого, та потім вони вирішили відвезти пса на евтаназію.

Волонтери не могли віддати собаку на смерть, тому повезли до ветеринара. Дарт цілком здоровий, він перебуває у стаціонарі однієї з клінік, наразі йому шукають дім.

"Йому 5 років. Кастрований. Звати Дарт. Пес пережив 5 днів ув'язнення з мертвим господарем, зазнав серйозного стресу, але до останнього його охороняв. Шукаємо відповідальних господарів, знайомих з особливостями породи", – звернулися до небайдужих у службі порятунку тварин.

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