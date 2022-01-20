Собаці шукають нового господаря / фото facebook.com/KARG

Команда з порятунку тварин у Києві шукає новий дім для 5-річного собаки породи Кане-Корсо на ім'я Дарт. Пес пробув у квартирі з померлим господарем п'ять днів.

Про це йдеться у повідомленні Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

За словами фахівців, до них звернулися поліцейські з проханням відвести собаку від трупа господаря. Тварину обіцяли забрати родичі померлого, та потім вони вирішили відвезти пса на евтаназію.

Собаці шукають нового господаря / фото facebook.com/KARG

Волонтери не могли віддати собаку на смерть, тому повезли до ветеринара. Дарт цілком здоровий, він перебуває у стаціонарі однієї з клінік, наразі йому шукають дім.

"Йому 5 років. Кастрований. Звати Дарт. Пес пережив 5 днів ув'язнення з мертвим господарем, зазнав серйозного стресу, але до останнього його охороняв. Шукаємо відповідальних господарів, знайомих з особливостями породи", – звернулися до небайдужих у службі порятунку тварин.

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