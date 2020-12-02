Управління внутрішнього контролю НАБУ в травні 2019 року провело службове розслідування відносно Калужинського, Литвиненка й Борисенка, які засвітились в скандалі.

Управління внутрішнього контролю НАБУ підтвердило участь відносно працівників бюро Калужинського, Литвиненка й Борисенка в корупційних схемах навколо “Укроборонпрому”, однак директор НАБУ Артем Ситник своїм наказом оцінив їх діяльність як “позитивну” і “відмінну”.

Управління внутрішнього контролю НАБУ в травні 2019 року провело службове розслідування відносно Калужинського, Литвиненка й Борисенка, які засвітились в скандалі щодо розкрадання коштів “Укроборонпрому”, яке підтвердило їх участь у злочинній схемі. Однак згідно з наказом директора НАБУ Ситника від 13 січня 2020 року №1 діяльність у 2019 році фігурантів скандалу Калужинського та Борисенка оцінена як позитивна, а діяльність Литвиненка, який листувався з розкрадачами коштів «Укроборонпрому» і сприяв їм у постачанні контрабандних деталей, оцінена на «відмінно».

Про це повідомив журналіст Володимир Бойко з посиланням на внутрішні документи НАБУ. Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала за цим фактом і передала для проведення досудового розслідування в ДБР відповідне кримінальне провадження, а Управління внутрішнього контролю НАБУ в травні 2019 року було змушено провести службове розслідування відносно Калужинського, Литвиненка й Борисенка. Висновок службового розслідування був переданий до НАЗК для притягнення співробітників НАБУ до відповідальності за вчинені корупційні правопорушення.

“Керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук направив розкрадачу коштів «Укроборонпрому» Калужинському нагадування про те, що підлеглий Калужинського Литвиненко був викритий у вчиненні корупційного правопорушення й за матеріалами службового розслідування наказом від 17 травня 2019 року притягнутий до дисциплінарної відповідальності. І що це, мовляв, треба врахувати при проведенні щорічного оцінювання результатів службової діяльності. Оцінка не забарилась. Згідно з наказом директора НАБУ Ситника від 13 січня 2020 року №1 діяльність у 2019 році фігурантів «Свинарчукгейту» Калужинського та Борисенка оцінена як позитивна, а діяльність Литвиненка, який листувався з розкрадачами коштів «Укроборонпрому» й усіляко сприяв їм у постачанні контрабандних деталей, оцінена на «відмінно», - пише журналіст.

Нагадаємо, що у травні 2019 року вибухнув скандал через розкрадання коштів «Укроборонпрому» сином першого заступника секретаря РНБОУ Ігорем Гладковським та його подільниками Віталієм Жуковим, Андрієм Рогозою й «таємним агентом НАБУ» Євгеном Шевченком. Оскільки розслідувати розкрадання коштів державних підприємств дозволяється лише НАБУ, 1 березня 2017 року Головний військовий прокурор Анатолій Матіос направив матеріали щодо діяльності фірми «Оптимумспецдеталь» у НАБУ, де їх прийняв керівник групи детективів Калужинський, який був зобов’язаний внести відомості про це в ЄРДР, однак не зробив цього.

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Автор: УНІАН