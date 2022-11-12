Встановлено, що за вказівкою колаборанта місцеві лікарні було переобладнано під військові шпиталі для прийому поранених російських загарбників.

Керівнику так званого "міністерства охорони здоров'я" тимчасово окупованого Криму Костянтину Скорупському, який підпорядкував медичну систему півострова під військові потреби окупантів, повідомлено про підозру.

Служба безпеки України встановила, що цей "посадовець" організував постачання лікарських засобів, обладнання та автомобілів із медзакладів захопленого півострова на потреби російських військових, які атакували південь України.

Крім того, за його вказівкою місцеві лікарні було переобладнано під військові шпиталі для прийому поранених загарбників.

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За даними слідства, колаборантом є колишній головний санітарний лікар міст Феодосія і Судак Костянтин Скорупський, який після захоплення регіону добровільно приєднався до лав окупаційної адміністрації. Там він отримав паспорт РФ і вступив до кремлівської партії "Единая Россия", у складі якої був "депутатом" Судакської міськради.

Зазначається, що спочатку окупанти його призначили першим заступником так званого "міністерства", а 22 липня цього року він його очолив.

"До його основних завдань входило "переформатування" системи охорони здоров’я півострова для потреб повномасштабної агресії РФ проти України", - розповіли в СБУ.

Слідчі повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, раніше, 8 листопада, Служба безпеки України повідомила про підозру очільнику "Минздрава ДНР", який сприяв захопленню понад 20 лікарень у Маріуполі, Волновасі та Мангуші. Встановлено, що він входить до найближчого оточення ватажка терористів – Дениса Пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на "міністерську посаду".

Окупація Криму Росією

Як повідомляв УНІАН, Росія окупувала український Крим у березні 2014 року, й організувала там під контролем своїх військових псевдореферендум. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова нібито висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Більшість країн світу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії. Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з півострова.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України, у тому числі з Криму. У перші дні росіяни захопили значну частину Херсонської області. Однак завдяки вдалим діям українських військових з 1 жовтня звільнено територію Херсонщини площею майже 1,4 тис. кв. км. Уже 11 листопада у Херсон зайшли спецпідрозділи українських військових.

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