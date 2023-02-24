Ініціативу щодо захисту культурної спадщини в Україні очолює Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту.

Сполучені Штати Америки виділять 7 мільйонів доларів на захист культурної ідентичності та спадщини України, які перебувають під постійною загрозою та нападами з боку російських військ. Про це на прес-конференції у Державному департаменті США оголосив речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

"Цього тижня виповнюється рік з моменту жорстокого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Війна Росії спрямована не тільки на захоплення території України і позбавлення її суверенітету, а також для викорінення національної ідентичності та культури. Ця ініціатива підтримує зусилля України щодо захисту та відновлення збитків, завданих українським об’єктам культурної спадщини та колекціям після невпинних нападів Росії на всю Україну", – цитує Прайса "Голос Америки".

За його словами, ініціативу щодо захисту культурної спадщини в Україні очолює Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту, яке співпрацюватиме з посольством США в Києві, Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами.

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Як наголосив речник Державного департаменту, ініціатива надаватиме пріоритет об’єктам культурної спадщини та колекціям, які "безпосередньо постраждали від російської війни" та доповнить ширші глобальні зусилля зі збереження та захисту культурної спадщини України.

У заяві на сайті Державного департаменту мовиться, що гроші виділяються на підтримку документування пошкоджених об’єктів і колекцій для притягнення до відповідальності, захисту від пошкоджень і крадіжок, аварійну стабілізацію пошкоджених об’єктів, розробку та впровадження планів щодо збереження та реставрації, спеціальне навчання та інші дії.

За словами Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, станом на середину лютого, в Україні нараховується 1200 об’єктів культурної спадщини, які зруйновані або частково пошкоджені. Він сказав, що 500 об’єктів є безпосередньо пам’ятками культури і історії. Точного обчислення збитків не немає, але Міністерство оцінює їх в межах 3-5 мільярдів доларів.

Станом на 22 лютого 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 241 об’єкта з 24 лютого 2022 року: 106 культових споруд, 18 музеїв, 86 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес, 19 пам'ятників, 12 бібліотек. Експерти вважають, що справжня кількість пошкоджених об'єктів може перевищувати 1000, мовиться у звіті ООН, присвяченому річниці російського вторгнення.

Війна в Україні: допомога від США

Заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що Штати обговорюють надання Україні винищувачів п'ятого покоління. Це може статися в рамках задоволення довгострокових потреб України.

Крім того, за данними ЗМІ, Сполучені Штати нададуть Україні "розумні бомби" далекого радіусу дії з GPS-наведенням, які спроможні влучати в цілі на відстані 72 км.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що США разом з партнерами та союзниками щоденно докладають зусиль, щоб знайти або виготовити боєприпаси для збройних систем, які використовує Україна проти агресії РФ.

Водночас у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден 24 лютого оголосить про нові санкційні обмеження проти Російської Федерації. Такий крок буде продовженням координації допомоги Україні.

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