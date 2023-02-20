Блінкен наголосив, що Сполучені Штати продовжують згуртовувати світ на підтримку України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен розпорядився надати Україні 10 мільйонів доларів додаткової допомоги Україні. Кошти призначаються для відновлення української енергетичної системи, зруйнованої російськими обстрілами.

"Я розпорядився виділити додаткові 10 мільйонів доларів на підтримку наших постійних зусиль з надання надзвичайної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в умовах безперервних ракетних і безпілотних атак з боку Росії", – йдеться в заяві держсекретаря.

Блінкен наголосив, що Сполучені Штати продовжують згуртовувати світ на підтримку України.

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"Ми побачили неймовірну солідарність наших союзників і партнерів. Ми аплодуємо понад 50 країнам, які об’єдналися в солідарності з Україною, коли вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність", – зазначив він.

За словами держсекретаря США, тільки Росія може припинити свою війну.

"Поки вона цього не зробить, ми будемо стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно для зміцнення її військових на полі бою, щоб вони мали якомога сильнішу позицію за будь-яким майбутнім столом переговорів", – резюмував Блінкен.

Війна в Україні: допомога від США

20 лютого Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні вартістю 460 мільйонів доларів. До нього увійдуть, зокрема, БМП Bradley, Javelin та боєприпаси до HIMARS.

Також президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з президентом США Джо Байденом і сказав, що результат цього візиту американського лідера до Києва стане відчутним на полі бою у боротьбі з російським агресором.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що США разом з партнерами та союзниками щоденно докладають зусиль, щоб знайти або виготовити боєприпаси для збройних систем, які використовує Україна проти агресії РФ.

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