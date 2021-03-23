Захист Влада Сорда подаватиме апеляцію на рішення суду щодо цілодобового домашнього арешту для свого клієнта.

Прокурор під час обрання Печерським районним судом Києва запобіжного заходу підозрюваному в хуліганських діях біля Офісу президента Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (псевдо Влад Сорд) не надав належних доказів обґрунтованості підозри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив його адвокат Дмитро Мазурок.

За його словами, прокурор не зміг обґрунтувати підозру для Сорда за ч. 4 ст. 296 "Хуліганство, вчинене групою осіб або з використанням зброї чи інших предметів заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень".

"У справі немає потерпілого. Також на скріншотах, які прокурор надав суду з відеозаписів поліцейських камер спостереження, не видно, що шибку розбиває саме Сорд і тим більше не видно, що в руках у нього ніж, як про це стверджує прокурор", - сказав адвокат.

Він переконаний, що ця справа "розвалиться у суді, оскільки немає жодних доказів того, що Сорд вчиняв хуліганські дії".

Адвокат заявив, що подаватиме апеляцію на це рішення суду й проситиме взагалі не застосовувати жодного запобіжного заходу, а в подальшому клопотатиме про закриття справи.

При цьому він припустив, що Сорду інкримінують хуліганство з використанням зброї через те, що в нього в рюкзаку знайшли ніж.

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Сам Сорд прокоментував свою присутність на акції у підтримку громадського активіста Сергія Стерненка наступним чином: "Доки Стерненко та Антоненко перебувають за ґратами, у людей буде перекипати, люди будуть виходити на вулиці більше й більше".

Він сказав, що за порадою адвоката не буде відповідати на запитання, чи розбивав він шибку в дверях Офісу президента.

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк