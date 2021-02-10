Злочинну схему із щорічним прибутком у 2 мільйони доларів організував колишній ректор одного з медичних вишів,

На Київщині правоохоронці викрили шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту «Крок».

Читайте такожНа Харківщині судитимуть групу шахраїв, які понад три роки обманювали підприємцівЯк повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, викрито трьох осіб за фактом шахрайства (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, колишній ректор одного з медичних вишів, маючи широке коло знайомств в Міністерстві охорони здоров'я та держорганізації «Центр тестування», разом із двома помічниками організували схему проходження студентами-медиками зовнішнього незалежного оцінювання професійної компетентності «Крок».

«За винагороду від 3 тис доларів США він обіцяв вирішити питання з успішним складанням ліцензованих іспитів та одержанням відповідного сертифікату. Отримавши «замовлення», екс-ректор пропонував викладачам та студентам-відмінникам за 500 доларів скласти інтегрований тестовий іспит замість клієнта», - йдеться в повідомленні.

Для цього він разом з двома співучасниками змінювали фотографію у паспорті замовника на фото підставного студента, який успішно складав іспит, отримував сертифікат та можливість продовження подальшого навчання на медичному факультеті.

Наразі вже встановлено ряд епізодів складання іспиту за підробленими паспортами громадян України та понад 60 випадків неправомірного отримання сертифікатів про успішне проходження тестів за вказаною шахрайською схемою. Щорічний прибуток від такої діяльності становив близько 2 млн доларів США.

Деталі розслідування

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб та місцями проведення іспитів правоохоронцями виявлено та вилучено екзаменаційні роботи підставних студентів, документацію щодо проведення іспитів, паспорти громадян України з очевидними ознаками підробки, засоби зв’язку, які використовувались учасниками оборудки, грошові кошти, бланки сертифікатів щодо успішного проходження іспиту, тощо.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру трьом особам.

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Автор: Юлія Янкевич