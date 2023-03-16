Інформацію про обороноздатність регіону фігурант передавав "військовим кореспондентам".

В Одесі затримали ворожого інформатора, який передавав ворогу інформацію про обороноздатність регіону та корегував ракетні удари.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Про підозру жителю Одеси повідомлено за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування підрозділів Збройних сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи прихильником "русского мира", передавав через соціальну мережу проросійському блогеру і пропагандисту інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ на території Одеси.

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Зокрема, він повідомляв про дислокацію в місті та в передмісті підрозділів ЗСУ, Національної гвардії і Національної поліції України, їхніх укріплених позицій та фортифікаційних споруд для охорони і оборони території регіону.

"Окрім текстових повідомлень, чоловік надсилав фотозображення укріплених позицій Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання інформатора вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з відповідними доказами.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області, фахівці якого розслідують справу, фігурант також фіксував "результати" російських повітряних атак та надсилав їх ворогу для подальшого коригування повторних ударів по Одесі.

"Отримані відомості він передавав окремим рашистським "військовим кореспондентам", які в свою чергу інформували щодо зібраних ним відомостей представників спецслужб РФ. Для комунікації використовували анонімний чат у забороненій соцмережі "Вконтакте". Щоб зібрати розвідінформацію зловмисник їздив по області та фотографував об'єкти", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі закритих відомостей до РФ.

Затримання колаборантів і зрадників - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше поплічницю ворога, яка передавала росіянам дані про переміщення Збройних сил України, було затримано на Харківщині. Отримані дані ворог у подальшому використовував для завдання ударів по Куп'янщині.

Також кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Куп'янську ще одного ворожого поплічника. Зловмисником виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками.

А в Миколаєві правоохоронці затримали ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари по місту. Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури.

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