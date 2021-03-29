РНБО може розглянути питання про припинення роботи російського центру в Києві, але тільки після відповідного подання.

Російський центр культури та науки, який продовжує діяти в Києві, назвав Тараса Шевченка «російсько-українським» поетом і викликав хвилю обурення. На це відреагували в Міністерстві закордонних справ (МЗС) України та в Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

Читайте такожДанілов "забанів" слово "Донбас": його нав'язують з РосіїЯк пише «Радіо Свобода», в МЗС назвали такі дії маніпулятивними:

«У зв'язку із маніпулятивними і зухвалими посяганнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Тараса Шевченка, відзначаємо, що національна самоідентифікація Кобзаря – непримиренного борця за національне і духовне відродження України, звільнення нашої Батьківщини з-під гніту Росії – не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи про Тараса Шевченка».

У міністерстві підкреслили, що російський центр культури та науки в Києві – єдина держустанова РФ в Україні з функціями культурного представництва. У Москві функціонує Національний культурний центр України.

У РНБО пообіцяли розглянути питання про припинення роботи Російського центру в Києві, якщо надійде подання від «президента або іншого суб'єкта законодавчої ініціативи».

Тараса Шевченка назвали російським поетом: передісторія

Російський центр науки та культури в Києві 9 березня в Facebook анонсував захід на честь Тараса Шевченка, назвавши його «російсько-українським» поетом.

Організатори заявили, що «деякі дослідники» відносять творчість українця і до російської літератури, оскільки частина його творів написана російською.

На анонс звернув увагу заступник віце-президента Світового конгресу українців у Південній та Західній Європі Павло Садоха. Він звернувся до президента України Володимира Зеленського та РНБО, в якому закликав розглянути питання заборони діяльності центру.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц