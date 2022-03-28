Над хлопцем ледь не вчинили самосуд перехожі.

У Хмельницькому покарали тіктокера, який поглумився над пам'яттю загиблих українських військових.

Так, хлопець зняв на відео інсталяцію з портретами полеглих бійців в центрі міста на вулиці Проскурівська і назвав її "ху**ою" і "довб**бізмом".

Пізніше 19-річного хлопця знайшли і провели з ним бесіду. Зокрема, його змусили на колінах вибачатися перед портретами загиблих воїнів ЗСУ.

Так, юнакові розповіли про героїчний вчинок кожного з полеглих воїнів і підстригли йому частину волосся, повідомляє "Хм-Інсайд". Свідками цього стали перехожі, в тому числі літні люди, які ледь не вчинили над хлопцем самосуд.

Раніше в Дніпропетровській області затримали мажора Захара Палантіна, який напередодні обізвав українських військовослужбовців "гарматним м'ясом". 26 березня в мережі з'явилося відео, на якому він заявляв, що не допомагає українському війську ні грошима, ні гуманітаркою. Також бажав смерті бійцям ЗСУ та їхнім матерям.

Вас також можуть зацікавити новини: