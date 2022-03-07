Також міністр закликав припинити всі рекламні виплати на користь компаній країни-агресора.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав міністрів культури країн-членів Європейського Союзу відключити канали російської пропаганди з європейських ресурсів.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook після виступу до міністрів культури ЄС.

Зокрема, як зазначив міністр, ключовою вимогою його заклику було:

виключити канали російської пропаганди з європейських платформ;

негайного застосувати санкції до всіх каналів пропаганди держави-агресора;

припинити всі рекламні виплати на користь компаній країни-агресора;

розірвати рекламну співпрацю компаній Європейського Союзу з російськими пропагандистськими ресурсами та пов’язаними особами;

підтримати трансляцію українського об’єднаного телеканалу "#UAразом";

розширити культурні санкції.

Також Ткаченко розповів європейським колегам про жахи, які відбуваються в Україні.

"Що війна ведеться на реальному фронті та інформаційному. Що путін, як колишній агент КДБ, готувався до поширення дезінформаційної кампанії із повними силами. Що його зброя зараз вбиває людей ментально. Що дії росіян очевидні – вони хочуть отримати контроль над розумом українців, щоб поширювати те, що вони називають "правдою". Намагаючись вкласти в наші голови диктаторські правила путіна", - наголосив Ткаченко.

Міністр підкреслив, що хоча культура може не здаватися безпосереднім пріоритетом, коли цивільне населення гине через ракетні удари, вона залишається одним із глобальних деморалізуючих факторів для росіян.

"Проти м’якої сили культури України та світу – кремль протиставляє "русский мир" або "русский порядок". А в реальності – вир агресії та пропаганди, залякане населення та диктатура", - наголосив Ткаченко.

"Сподіваюся, що Європа доведе, що вона залишається вірною своїм фундаментальним цінностям. І введе ряд санкцій проти російської культури деструктивізму. Зокрема, обмежить вплив російських ЗМІ, заблокувавши їх в Європі, припинить партнерства з російськими компаніями та виключить росію із міжнародних культурно-мистецьких заходів як учасника чи організатора, припинить співпрацю із російськими артистами", - заявив Ткаченко.