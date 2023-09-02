Звільняючи приміщення, представники УПЦ МП залишили по собі голі стіни: позабирали усі меблі та ікони, зняли люстри і штори з вікон.

Журналісти показали колишню резиденцію митрополита УПЦ МП Онуфрія на території Києво-Печерської Лаври. У триповерховій будівлі, окрім особистих покоїв, є велика сауна, переговорні кімнати та низка інших приміщень.

Представники УПЦ МП провели у Лаврі низку реконструкцій та забудов, які не були погоджені з місцевою владою, незважаючи на те, що територія святині - заповідна зона, розповів виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій в інтерв’ю "Схемам".

Зокрема, йдеться про колишню резиденцію предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія, до якої раніше не допускали журналістів. Зараз цю будівлю надали у користування новому наміснику Лаври архімандриту Авраамію.

Це триповерхова будівля на території заповідника у Нижній Лаврі. Там розташовані приватні покої, а також низка приміщень, зокрема й ті, де раніше відбувався священний синод Московського патріархату.

Також там уже під час повномасштабного вторгнення проводили молебні за російських військовополонених. Водночас, за українських воїнів молебнів не проводилося жодного разу. Окрім цього, в будівлі є велике приміщення сауни із кількох кімнат.

Архімандрит показав журналістам, що представники УПЦ МП, звільняючи приміщення, позабирали усі меблі та ікони та навіть познімали люстри і штори з вікон, залишивши по собі голі стіни.

Вигнання "бісів" з Києво-Печерської Лаври

Під час останньої служби у храмі Києво-Печерської Лаври митрополита Онуфрія та його свиту випровадили з території святині під вигуки "Онуфрія - на обмін" та "Онуфрія - на нари". Супроводжуючі митрополита відтісняли присутніх біля Лаври активістів від нього. Згодом в УПЦ МП заявили, що це була "провокація учасників незаконно мітингу".

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