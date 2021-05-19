Відеозапис очевидців опублікували у мережі.

У Києві на вокзалі зафільмували групу ромів, які поверталися додому з мішками, набитими зібраними на кладовищах продуктами після проводів.

Відео опублікував Telegram-канал «Київ Оперативний».

«Сильно там не радійте, це додому їдуть не ті, що грабують. Це ті, які збирають продукти на кладовищах після гробків», – йдеться у підписі до запису.

«Ви навіть уявити не можете, що в цих мішках. У кого які здогадки?» - вказав автор відео на ролику.

Читайте такожУ Херсоні на сміттєзвалищі знайшли поселення кількох сімей з дітьми (відео)Користувачі в коментарях обурилися побаченим і поділилися своїми припущеннями, що буде далі з цією «здобиччю»: «Я на Новій пошті відвантаження їхнє бачив, цілі коробки величезні», «Продають назад на Рошен», «Марні трутні», «Вони по-іншому не можуть. Це паразити світу», «Швидше за все, піде на перепродаж, і траванеться (отруїться) дитина з нормальної сім'ї», «Якби трутні... Вони гірше, паразити суспільства. Мало того, що крадуть, так ще й наркоту продають».

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Автор: Катерина Шварц