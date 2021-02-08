Кореспондент ТСН Тетяна Штан розповість про головні причини та наслідки нестачі питної води для українців.

Сьогодні, 8 лютого о 19.30 в ефірі ТСН на телеканалі «1+1» відбудеться прем'єра спецпроекту «Пий до дна» про дефіцит та якість питної води в Україні. Це — 5-серійний цикл сюжетів, у яких журналісти досліджують, куди зникає вода з кранів та колодязів українців і чому там, де вона є, вода часто не придатна для пиття.





Автором спецпроекту стала спецкорреспондент ТСН Тетяна Штан, яка почала досліджувати питну воду після того, як дізналась про свою вагітність. Журналістка з’ясувала, що чекає на наступні покоління українців через 20-30-50 років, адже за прогнозами ООН на той час водний дефіцит вже відчуватиме 80% населення планети.

ТСН провела власні експертні розрахунки, згідно із якими у майбутньому вода може коштувати українцям 7 тисяч доларів за куб. Також журналістка знайшла міста та села, де ситуація із водними ресурсами критична.

Зйомки тривали понад 6 місяців, за цей час Тетяна Штан перевірила якість води по всій Україні. Справжнім відкриттям стали результати досліджень води у колодязях довкола одного з найпопулярніших курортів України Миргорода. Що виявили лабораторні досліди - глядачі дізнаються в одному з сюжетів.

За словами заступника директора департаменту з нових форматів Ольги Кашпор, наразі в Україні є понад 280 населених пунктів, де немає власних джерел питної води, або вони не придатні для пиття. Команда ТСН знайшла смт на Миколаївщині, де зник навіть центральний трубопровід.

«Вже понад 20 років єдиним джерелом води для цілого містечка Єланець є спеціальні бетонні резервуари, куди заливають привізну воду. Якість її сумнівна, натомість ціна космічна. Трубопровід у містечку ще у 90-х порізали. Під час зйомок ми показово привези машину з бутлями питної води і роздавали просто на вулиці – безкоштовно. Було боляче дивитися, як діти хапали воду, ніби цукерки, та дивувалися, що вона безкоштовна. загалом, спецпроект показав: якщо не вживати жодних заходів щодо ситуації з дефіцитом води вже зараз, наші діти опиняться перед вибором - купувати дорогу воду закордоном чи опріснювати морську, що теж недешево», — розповідає Ольга Кашпор.

ТСН також підняли питання сміттєвого колапсу в Закарпатті і показали, як пластикова пляшка може дістатися плаценти ще ненародженої дитини. Редактором проекту є Ольга Кашпор, заступник директора департаменту з нових форматів, головний режисер ТСН — Олеся Коваленко.

Дивіться новий спецпроект «Пий до дна» щодня у вечірньому випуску ТСН о 19.30 на «1+1».

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Автор: УНІАН