Позивачка вважає, що її яйцеклітину використали без її відома.

Новозаводський районний суд м. Чернігова розгляне справу щодо оскарження материнства найстаршої матері України Валентини Підвербної. Як повідомив УНІАН адвокат позивачки Сергій Вольфовський, його клієнтка просить провести ДНК-експертизу в дівчинки Анни-Марії, яку Підвербна народила в лютому 2011 року.

Позивачка проживала в Харкові, зараз вона мешкає в Ізраїлі.

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"Моя клієнтка на початку 2021 року переглядала програму про дитину найстаршої матері України і помітила разючу схожість дівчинки з її донькою та іншими родичами. Крім цього, спільними виявилися і проблеми зі здоров’ям, про що говорилося в програмі", - зазначив Вольфовський.

Тому в жінки виникли підозри, що її яйцеклітини, які вона здала на зберігання, використали без її дозволу та взагалі без відома.

"Цей позов - про оскарження материнства. Має бути проведений ДНК-тест, що підтвердить або спростує підозри клієнтки. Якщо підтвердить, то судовий спір триватиме щодо визнання матір’ю дитини іншої жінки", - повідомив адвокат.

Засідання у справі призначено на 12 січня, але не виключене його перенесення.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2011 року в пологовому будинку Чернігова 65-річна Валентина Підвербна народила здорову дівчинку. Дитина з‘явилася на світ після процедури ЕКО з використанням донорських біоматеріалів. Дівчинка зараз навчається в школі.

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