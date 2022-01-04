Новозаводський районний суд м. Чернігова розгляне справу щодо оскарження материнства найстаршої матері України Валентини Підвербної. Як повідомив УНІАН адвокат позивачки Сергій Вольфовський, його клієнтка просить провести ДНК-експертизу в дівчинки Анни-Марії, яку Підвербна народила в лютому 2011 року.
Позивачка проживала в Харкові, зараз вона мешкає в Ізраїлі.
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"Моя клієнтка на початку 2021 року переглядала програму про дитину найстаршої матері України і помітила разючу схожість дівчинки з її донькою та іншими родичами. Крім цього, спільними виявилися і проблеми зі здоров’ям, про що говорилося в програмі", - зазначив Вольфовський.
Тому в жінки виникли підозри, що її яйцеклітини, які вона здала на зберігання, використали без її дозволу та взагалі без відома.
"Цей позов - про оскарження материнства. Має бути проведений ДНК-тест, що підтвердить або спростує підозри клієнтки. Якщо підтвердить, то судовий спір триватиме щодо визнання матір’ю дитини іншої жінки", - повідомив адвокат.
Засідання у справі призначено на 12 січня, але не виключене його перенесення.
Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2011 року в пологовому будинку Чернігова 65-річна Валентина Підвербна народила здорову дівчинку. Дитина з‘явилася на світ після процедури ЕКО з використанням донорських біоматеріалів. Дівчинка зараз навчається в школі.