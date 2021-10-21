Сьогодні у дитсадку №19 міста Кременчук Полтавської області внаслідок падіння дерева через сильний вітер травмовано двох дітей та виховательку.
Як повідомили УНІАН лікарі та педагоги, п’ятирічний хлопчик отримав перелом стегна, а чотирирічна дівчинка госпіталізована в комі до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука.
Постраждалу виховательку доставили до лікарні "Кременчуцька".
За наявною інформацією, діти гуляли в павільйоні, і коли піднявся вітер, вихователька повела їх до приміщення. Тоді і сталася надзвичайна подія.
Читайте такожНа Чернігівщині 13-річна народила від 18-річного коханцяУ дитсадку зазначають, що дерево було не аварійним і кронованим.
Раніше повідомлялося, що у Польщі автівка з українцями на швидкості влетіла в дерево та перекинулася.