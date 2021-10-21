Постраждалих госпіталізовано. Чотирирічна дівчинка перебуває у комі.

Сьогодні у дитсадку №19 міста Кременчук Полтавської області внаслідок падіння дерева через сильний вітер травмовано двох дітей та виховательку.

Як повідомили УНІАН лікарі та педагоги, п’ятирічний хлопчик отримав перелом стегна, а чотирирічна дівчинка госпіталізована в комі до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука.

Постраждалу виховательку доставили до лікарні "Кременчуцька".

За наявною інформацією, діти гуляли в павільйоні, і коли піднявся вітер, вихователька повела їх до приміщення. Тоді і сталася надзвичайна подія.

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Автор: Олег Булашев