У Дніпрі невідомі кинули на острові хворих цуценят.
Про це повідомляють у зоозахисній групі "КОВЧЕГ" у Facebook.
За словами учасниці групи Ірини Терещенко, тварин знайшли рибалки, які виходять на Дніпро на човнах.
"На одному з островів, де немає нічого крім зеленої гущі, знайшли вони п'ятьох цуценят", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожКиянку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з IT-компаніїОдин з тварин сильно трясся, тому його відвезли в лікарню. Тест на чумку показав, що він хворий.
Зоозахисниця зазначила, що тварин лікуватимуть.
"Всі цуценята хворі, і ті, хто їх туди вивіз, швидше за все знали, що цуценята хворіють!"- підкреслила жінка.
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