У Дніпрі виявили скупчення авто поліції - ймовірно, несправних.
Про це йдеться у відео, опублікованому Telegram-каналом ВЕХА (Харьков).
"У багатих свої примхи. Навіть якщо вони - поліція. У Дніпрі, на території УПП є ціле кладовище розбитих поліцейських авто. Чому їх не ремонтують і хто за це відповість, не ясно. А поки що ми можемо подивитися, на що пішли наші гроші", - зазначається у підписі до відео.
У ролику повідомляється, що машини стоять за адресою площа Троїцька, 2-а. Там розташоване Дніпровське районне управління поліції.
На деяких авто помітно пошкодження, зокрема, побиті бампери чи вибиті вікна. Інші виглядають цілими.
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