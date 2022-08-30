Усе приготоване розлили по банках та відправили на фронт.

Битва борщів у Дніпрі. Там шеф-кухарі та волонтери змагалися, в кого він найсмачніший. Варили головну страву українців за найрізноманітнішими і несподіваними рецептами.

Як йдеться в сюжеті ТСН, при цьому самі кухарі змогли лишень скуштувати. Бо коли журі обрало переможців, усе приготоване розлили по банках та відправили на фронт.

Тут не лише прагнуть нагодувати українських військових, а й паралельно збирають донати на засоби зв'язку для них.

Відео дня:

Щойно борщі доварюються, їх розливають по банках й закривають патріотичними кришками. На кожну з ємностей кухар чіпляє записку з подякою нашим захисникам. Далі - беруться за презентацію, щоб вразити жюрі.

Переможців визначили і серед професіоналів, й серед аматорів. Однак усі визнали, що найкраща нагорода - повний бус з любов'ю приготованих борщів, який вирушив на фронт.

Раніше в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) "дерусифікували" український борщ.

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