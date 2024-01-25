Внаслідок вибуху квартиру родини було зруйновано вщент.

Внаслідок ворожої ракетної атаки по Харкову 23 січня загинула дружина і 8-річна донька регбіста Володимира Машкіна, який з початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до лав ЗСУ. Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА.

"23 січня в родині гравця харківського регбійного клубу "Легіон XIII", майстра спорту з регбі та регбіліг, гравця національної збірної команди України з регбіліг Володимира Машкіна сталося велике горе. Вранці ракета країни-терориста потрапила в будинок, де проживав Володимир зі своєю сім’єю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху, який вщент зруйнував квартиру, загинули жінка та 8-річна донька спортсмена.

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"Важка звістка про загибель родини застала Володимира, який з початку військової агресії ворога пішов добровольцем до лав ЗСУ, на службі", - додали в ОДА.

Ворожа атака на Харків 23 січня – деталі

Росіяни впродовж 23 січня тричі обстріляли Харків ракетами. Внаслідок ранкового обстрілу сталося влучання у багатоповерхівку. Загинули десять людей, в тому числі 8-річна дівчинка. Понад 40 осіб постраждали.

Місцева влада назвала цей день одним із найтрагічніших за кількістю жертв і поранених у Харкові. Сьогодні, 25 січня, у місті оголошено день жалоби за загиблими.

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