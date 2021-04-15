У жінки були сильно вражені легені, але дитину врятували.

У 2-му Харківському пологовому будинку від COVID-19 померла породілля на 8-му місяці вагітності. Дитину вдалося врятувати.

Про це розповів у соцмережах її чоловік.

"Дружину відправили про всяк випадок, щоб і з малятком, і з нею все було в порядку. Плід був великий, на 8 місяці, 3,400, через це тиснув діафрагму і Аліні було важко дихати, відповідно і дитині надходило менше кисню", - розповідає чоловік.

Незабаром, за його словами, у дитини почало погано прослуховуватися серце, і лікарі прийняли рішення робити кесарів розтин.

"13 числа я помітив, що вона почала нескладно писати, сильно нервувати, попросила купити дорогі ліки Ремдезивир, які я вже купував мамі до цього (...) 14 числа у неї почалася страшна паніка, вона теолефонувала по відеозв'язку і говорила, що задихається, я телефонував лікарям, вони говорили, що у неї панічна атака, поруч з нею завжди хтось є, все під контролем",-пише чоловік.

Читайте такожУ Болгарії народилася дитина з антитілами до 19За його словами, пізніше жінку поклали під кисень через серйозне пошкодження легенів.

"Її перевели з концентратора на прямий кисень, сатурація підвищилася, вона сама поїла і випила таблетки. Дуже засмутилася, що знову на кисні, але я її заспокоїв. О 23: 00 її хвилювало питання, як вимкнути звук на пульсоксиметрі, який я їй привіз. Я записав відео, вона подивилася, але вже не відповідала. За офіційною версією, о 00:30 моєї коханої не стало", - пише чоловік.

У Департамені охорони здоров'я Харкова підтвердили місцевому виданню Вгороде факт смерті породіллі в пологовому будинку №2.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тарас Сидоржевський