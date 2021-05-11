Момент зафільмувала камера автомобіля на сусідній смузі.

У Харкові розшукали водія, який на зебрі вилетів просто на родину, яка переходила дорогу, він ледь не збив жінку з маленькими дітьми.

Як йдеться у сюжеті ТСН, момент зафільмувала камера автомобіля на сусідній смузі.

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На кадрах видно: жінка та двоє дівчаток перетинають вулицю нерегульованим пішоходним переходом. Автівки зупиняються, аби їх пропустити. І на шаленій швидкості вилітає авто, яке зустрічною йде на обгін і навіть не пригальмовує перед "зеброю". Мати з доньками дивом встигають зупинитися, легковик пролітає за лічені сантиметри від них, водій мчить далі.

Обурені свідки виклали відео в Мережу, його побачили патрульні і почали пошуки водія. За добу його знайшли, за виїзд на зустрічну його вже оштрафували на 510 гривень. За те, що проігнорував пішоходів, виписали протокол - за це порушнику загрожує або штраф у понад тисячу гривень, або позбавлення водійських прав на рік.

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Автор: Вікторія Гордієнко