Поліція встановила шість учасників злочинної організації, їх підозрюють у скоєнні восьми викрадень автомобілів.

У Харкові затримали банду викрадачів елітних автомобілів з міжрегіональними зв’язками, які «працювали» на території кількох областей під прикриттям «кримінальних авторитетів».

Читайте такожВ Одесі затримали банду "кримінального авторитета" із Закавказзя (фото, відео)Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що члени угруповання ретельно готувалися до злочинів, тож мали найсучасніше дороге обладнання для викрадення іномарок і чітко виконували заздалегідь розподілені функції.

«Викрадені автівки вони або перепродавали як двійники, або пропонували повернути власникам за винагороду. Організатора, виконавця і двох їхніх «покровителів» затримали», – повідомили у поліції.

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До складу банди входили жителі Харківщини та Черкащини, а їх злочинну діяльність прикривали двоє так званих «кримінальних авторитетів», які мешкали у Черкаській області.

Загалом встановлено шість учасників злочинної організації, їх підозрюють у скоєнні восьми викрадень автомобілів.

У рамках спецоперації проведено понад 50 санкціонованих та невідкладних обшуків на території Києва, Полтавської, Харківської та Черкаської областей.

Затриманих осіб для проведення першочергових слідчих дій доставили до Головного слідчого управління Нацполіції.

Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Дії зловмисників кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

За серію злочинів їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц