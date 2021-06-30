Акція була нечисленною / фото УНІАН, Віталій Саєнко

У Києві біля Посольства Російської Федерації нагадали президенту РФ Володимиру Путіну, що на нього чекає покарання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Як передає кореспондент УНІАН, з протилежної сторони Повітрофлотського проспекту від посольства РФ активісти на тротуарі припаркували мінівен, біля якого з лазерного проектора на стінах посольства демонструвались різні гасла. Зокрема, серед них були такі написи: "Вітаємо нашу збірну з перемогою!", "Гаага чекає", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" та інші. 

фото УНІАН, Віталій Саєнко

Активісти вивели на стіни посольства РФ проекцію "Кремля, що палає".

У коментарі УНІАН організатор акції Юрій Федоренко, який очолює громадську організацію "АРДІС" (Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод), пояснив, що мета акції полягає у тому, аби "пан Путін не забував, що рано чи пізно його очікує Гаага". 

фото УНІАН, Віталій Саєнко

Федоренко зазначив, що бажає Путіну здоров'я, щоб він "дожив до того моменту, коли буде суд в Гаазі, послухав вирок і відсидів кожен день з тих років, які йому винесе суд". 

фото УНІАН, Віталій Саєнко

Також біля мінівену активісти встановили дві потужні аудіоколонки, з яких гучно лунала україномовна патріотична рок-музика. Деякі пісні були присвячені українським захисникам, воїнам-кіборгам та волонтерам.

фото УНІАН, Віталій Саєнко

Навпроти посольства перебувало небагато людей, але правоохоронців, які охороняли дипломатичну установу, було набагато більше.   

Ситуація була спокійна, без провокацій.

Читайте також"Світ наблизився до межі": Путін оцінив загрозу третьої світової війни через "обстріл" есмінця Британії біля берегів Криму

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко