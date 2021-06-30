Активісти вивели на стіни посольства РФ проекцію "Кремля, що палає".

У Києві біля Посольства Російської Федерації нагадали президенту РФ Володимиру Путіну, що на нього чекає покарання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Як передає кореспондент УНІАН, з протилежної сторони Повітрофлотського проспекту від посольства РФ активісти на тротуарі припаркували мінівен, біля якого з лазерного проектора на стінах посольства демонструвались різні гасла. Зокрема, серед них були такі написи: "Вітаємо нашу збірну з перемогою!", "Гаага чекає", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" та інші.

Активісти вивели на стіни посольства РФ проекцію "Кремля, що палає".

У коментарі УНІАН організатор акції Юрій Федоренко, який очолює громадську організацію "АРДІС" (Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод), пояснив, що мета акції полягає у тому, аби "пан Путін не забував, що рано чи пізно його очікує Гаага".

Федоренко зазначив, що бажає Путіну здоров'я, щоб він "дожив до того моменту, коли буде суд в Гаазі, послухав вирок і відсидів кожен день з тих років, які йому винесе суд".

Також біля мінівену активісти встановили дві потужні аудіоколонки, з яких гучно лунала україномовна патріотична рок-музика. Деякі пісні були присвячені українським захисникам, воїнам-кіборгам та волонтерам.

Навпроти посольства перебувало небагато людей, але правоохоронців, які охороняли дипломатичну установу, було набагато більше.

Ситуація була спокійна, без провокацій.

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Автор: Віталій Саєнко