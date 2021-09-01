В середньому ціна на квіти в Києві підскочила на 20-30 гривень.

Сьогодні у всіх школах Києва відзначають 1 вересня, День Знань. Традиційно, діти вітають вчителів з початком навчального року букетами, ціна на які різко злетіла.

Про це пише Обозреватель.

В середньому вартість квітів до 1 вересня підскочила на 20-30 гривень. Така цінова політика відлякує потенційних клієнтів.

"Цього року ціни зросли приблизно так само, як це було і 8 березня – на 20-30 гривень. Люди приходять і дізнавшись про вартість починають обурюватися. Або просто розвертаються та йдуть. Покупців зовсім не багато", - поділилася одна з продавчинь.

Читайте такожСтало відомо, якою буде погода в Києві 1 вересняЗа її словами, підвищення цін - вимушена міра. Річ у тім, що зросла закупівельна ціна квітів.

За даними видання, середня вартість троянди приблизно 70-100 гривень, а ось готові букети обійдуться мінімум у 250-450 гривень. Правда, квіти можна купити й у бабусь. Букети у них дешевші, алей скромніші. Наприклад, айстри обійдуться по 10 гривень за гілочку, а букет від 100 до 130 гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні цього року двері шкіл та університетів відкрилися для понад 400 тисяч першокласників і 130 тисяч першокурсників.

Автор: Анастасія Горбачова