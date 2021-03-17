Люди стоять у черзі по шість годин.

У Києві люди вимушені стояти у черзі по шість годин, аби потрапити на прийом в офіс Дарницької ТЕЦ.

Про це у Facebok повідомляє газета "Дарницькі Вісті".

"Живий приклад 16.03.21р. жіночка зайняла чергу о 9:00, а потрапила на прийом спеціаліста о 15:05, питання так і не вирішила. Отримала купу негативних емоцій і хамства з боку співробітників офісу", - цитує видання дописувача Олексія Кота.

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Як повідомляється, де хто не витримує таких випробувань, дуже часто до відвідувачів в черзі викликають швидку.

"За наші гроші, за драконівськи тарифи які ми платимо нас, ще й зневажають і відносяться як до худоби. Так і живемо. А владі "по цимбалах". Віддали олігархам ТЕЦ за копійки і байдуже, що буде з громадою", - йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі також висловили невдоволення: "Вже 3 місяць намагаюся потрапити в цей сервіс, подати заяву на опломбування лічильника, вистояти чергу неможливо", "Жалюгідний сервіс! Неможливо записатися на електронну чергу з дому. Потрібно прийти. Простояти від 2-ох годин до 4-х в живій черзі за талоном, а потім ще в приміщенні чекати. Саме приміщення в аварійному стані".

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Автор: Катерина Лиманська