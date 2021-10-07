Планується, що проект будівництва офісного центру передбачатиме у його складі концертний зал з центром хорового мистецтва.

Київрада дозволила знести будівлю комунального закладу культури "Академічний камерний хор "Хрещатик" на вул. Студентській, 8, 10 у Шевченківському районі для зведення офісного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримав 81 депутат Київради з 98 зареєстрованих у сесійній залі.

У рішенні зазначається, що інвестор має звести у складі новобудови також концертний зал та центр хорового мистецтва.

Під знесення потрапляє нежитлова будівля площею 585,6 кв. м, що закріплена на праві оперативного управління за КП "Академічний камерний хор "Хрещатик". Демонтаж здійснюватиметься коштом інвестора.

Читайте такожПроти забудов і за чисте повітря: У Києві громадські організації проводять "Марш за Київ" (фоторепортаж)Департаменту економіки та інвестицій доручено під час підготовки умов інвестконкурсу врахувати, що вартість об’єкту, що передбачається знести, відшкодовується інвестором шляхом перерахування коштів до спеціального фонду бюджету Києва, як кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності.

КП "Київське інвестиційне агентство" доручено провести незалежну оцінку майна на вул. Студентській,10. Згідно з матеріалами рішення, знос будівлі складає 77%. Будівля не використовується через її ветхий стан. Ринкова вартість будівлі складає 2,65 мільйона гривень.

Зазначається, що нежитлова будівля, яка буде знесена, розташована на ділянці площею 0,076 га, яка у постійному користуванні закладу культури.

Передбачається, що хор "Хрещатик", який зараз розміщений в іншій будівлі, повернеться у новозбудований офісний центр з центром хорового мистецтва.

Як раніше повідомляв УНІАН, Київрада дала дозвіл на знесення кінотеатру "Загреб" заради забудови.

Автор: Інна Андаліцька