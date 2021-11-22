За даними КМДА, в усіх 423 столичних школах не щеплені від COVID-19 лише 0,1% вчителів.

У Києві після завершення дистанційного навчання не відкрились дві школи.

Про це повідомляється на сайті міськдержадміністрації з посиланням на дані заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

За його словами, обидві ці школи не відновили звичайну роботу через проблеми з теплопостачанням.

"Станом на 22 листопада не змогли відкритись лише дві школи в Солом’янському районі через проблеми з теплом: у першій сталась аварія на трубопроводі, а в другій, приміщення якої перебуває на балансі Міністерства освіти, з незрозумілих причин так і не увімкнули опалення", – зазначив Мондриївський.

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Разом з тим, за його словами, сьогодні 423 столичні школи знову відкрилися для очного навчання, і це стало можливим завдяки реальному зниженню рівня захворюваності серед дітей.

Також Мондриївський повідомив, нещеплені від COVID-19 вчителі нині відсторонені від роботи (а це 0,1% від всього викладацького складу).

Заступник голови КМДА запевнив, що школярі підуть на зимові канікули вчасно, а подовження канікул не буде.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Києві був введений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

19 листопада постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА прийняла рішення про відновлення з 22 Листопада очного навчання в школах (1 листопада навчальний процес після осінніх канікул у школах відновився для всіх класів у дистанційному режимі). Комісія прийняла рішення, спираючись на два основні чинники: стійку динаміку до зниження рівня госпіталізації хворих COVID-19 і зниження відсотка завантаженості ліжок з киснем в столичних лікарнях.

21 листопада мер столиці Віталій Кличко не виключив, що місто незабаром вийде з "червоної" зони епіднебезпеки.

Автор: Інна Андаліцька