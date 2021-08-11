У столиці зняли навчання бійців Сил спеціальних операцій нашої армії, дізналися журналісти.

У Києві на Трухановому острові зняли на відео чоловіків у військовій формі, які зі зброєю заходили у Дніпро.

Чоловіки у формі знаходилися недалеко від пішохідного мосту, свідчить відео, опубліковане на сторінці ХК | Київ в Instagram.

На сторінці зазначається, що лякатися чоловіків у формі не варто, оскільки на відео зазнято навчання.

У мережі з'явилася інформація, що в навчаннях брали участь бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Читайте такожНад Києвом пронеслися винищувачі, транспортники та вертольоти (відео)Інтернет-користувачі по-різному прокоментували відеоролик.

"Вже злякався, могли раніше написати?" – поділився думкою vadymkaa.

"Клоунада, а не вчення", – вважає mr_infiniti23.

"Тренуйтеся, оскільки Путін (президент РФ Володимир Путін – Ред.) нападе", – написав artemkanotbad.

"Жарко пацанам, купаються!", – пожартував grisha__2000.

Нагадаємо, 9 серпня у Києві стартували командно-штабні навчання. До навчань залучили Збройні сили України та Національну гвардію з бронетехнікою та кінологічними розрахунками. Навчання в Києві триватимуть до 13 серпня.

Автор: Екатерина Присяжнюк