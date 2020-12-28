У Києві на Контрактовій площі встановили художню інсталяцію "Закривайся маскою, а не в собі".
Читайте такожПсихолог дала поради, як не збожеволіти під час пандеміїВ основі інсталяції - найбільша медична маска в Україні.
На гігантській масці написані репліки, пов'язані з найбільш поширеними страхами людей під час пандемії: "Невже втрачу роботу?", "Довго ще боятися?", "Коли я побачу онуків?", "Заберіть дітей до школи!", "Дістало, скільки ж можна?".
Установка об'єкта відбувалася в рамках соціальної кампанії Міжнародної організації з міграції (МОМ). Мета проекту - привернути увагу українців до проблем психічного здоров'я.
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