Обгрунтовують це тим, що від ворожих ракет та їх уламків страждають не тільки будинки, а й автомобілі.

У Київській міській держадміністрації проти скасування рішення про зупинку руху громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Київ24", коментуючи на прохання телеведучої звернення від глядачів щодо можливості переглянути рішення, яке наразі стало ще актуальнішим, зважаючи на закриття роботи ділянки столичгого метрополітену.

"Коли ми зустрічаємось з людьми і обговорюємо питання не зупинки транспорту під час повітряних тривог, в нас всі розмови закінчуються після одного відео, яке є у мене в телефоні. Це київське відео. Коли його дивляться, то після цього всі питання зникають в частині того, чи зупиняти транспорт, чи не зупиняти. Це надзвичайно небезпечно. Сьгоднішня ситуація вранішня, коли збиваються ракети, в Київській області постраждали і будинки, і автомобілі...", - відповів Поворозник.

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Столичний транспорт під час тривоги

1 серпня 2022 року Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про те, що наземний громадський транспорт буде зупинятися на час повітряної тривоги, щоб пасажири залишили салон і пройшли в найближче укриття.

Однак це рішення не поділяють багато мешканців Києва. Була створена петиція на адресу керівництва міста, яку підтримали 6 тисяч киян. Водночас, ні Київрада, ні Рада оборони Києва своє рішення не змінили.

У травні 2023 року Рада оборони міста Києва підтвердила попереднє рішення, оновивши його тим, що наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. В рішенні зазначалось, що воно стосується також приватних компаній, що надають послуги з перевезення пасажирів. Зазначимо, що найпростішими укриттями є, наприклад, підземні переходи, які є біля більшості зупинок громадського транспорту. Приватні перевізники продовжують перевезення під час повітряних тривог. Таким чином ситуація в місті практично не змінилась.

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