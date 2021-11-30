У Львові інспекторам патрульної поліції довелося відволікати півторарічну дитину, яка опинилась замкненою в автівці.
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Facebook.
Екіпаж патрульних побачив жінку, яка розгублено стояла з дитячим візком біля автомобіля Volkswagen.
Вона розповіла, що автівка, у якій знаходиться її маленький син, зачинилась. Ключі залишилися у салоні.
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"Допоки вони відволікали дитину розмовами та мультиками через зачинене вікно, автоекіпаж з'їздив із мамою за запасним ключем в селище Брюховичі. Малюк так забавився із патрульними, що навіть не помітив відсутності мами", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Одесі 17-річний хлопець викрав автівку і влаштував перегони з поліцією.