Зловмисник зупинився лише тоді, коли втрутилася мама хлопчика.

У Тернопільській області чоловік напав на хлопчика, який його дражнив. Він підняв дитину за одяг та почав душити.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області від 22 листопада.

Читайте такожПід Москвою чоловік серед білого дня побив і пограбував маленьку дівчинку (відео)Напад стався поблизу будинку, у якому мешкає постраждалий. За даними слідства, чоловік схопив дитину, підняв її на висоту свого зросту та почав душити.

Згодом це побачила мати хлопчика й забила на сполох. Це змусило нападника відпустити дитину.

Підозрюваний визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що напав на дитину, оскільки на вулиці група дітлахів дражнила його. Роздратований чоловік наздогнав одного із хлопчиків та вирішив йому помститись.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 126 КК України та присудив йому 150 годин громадських робіт. Вирок засуджений ще може оскаржити.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області 70-річного чоловіка обвинувачують у розбещенні 13 дітей. Він кілька разів змінював прізвище та місця проживання.

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Автор: Марта Гичко