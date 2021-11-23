Викрадач порушив ПДР, чим привернув увагу патрульних.

В Одесі 17-річний юнак викрав авто і влаштував у центрі міста перегони з поліцією.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.

"Сьогодні під час патрулювання Приморського району міста увагу патрульних привернув автомобіль Daewoo, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Рішельєвській. На вимогу поліцейських зупинити автомобіль, водій не реагував. Більш того, спробував втекти від інспекторів, порушуючи ПДР та створюючи аварійні ситуації", - розповіли в управлінні.

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На вулиці Тираспольській патрульні наздогнали втікача. За кермом автомобіля перебував 17-річний юнак, у якого не було документів на транспортний засіб.

Трохи пізніше патрульні отримали орієнтування з приводу викрадення автомобіля Daewoo, який вони зупинили.

Для з'ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві п'яний чоловік викрав автобус і годину їздив вулицями міста. Виявилося, що перехожий побачив припаркований "Богдан". Коли водій відволікся, він сів за кермо і поїхав.

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Автор: Лариса Козова