Відзначається, що до кінця війни число військових з ампутаціями буде збільшуватися.

Тисячі українських військовослужбовців залишилися без кінцівок через російські фугаси. Американська благодійна організація допомагає деяким з них підібрати протези.

Видання Newsweek пише, що в той час, як втрати продовжують зростати майже за півтора року війни Росії проти України, одна з американських благодійних організацій вирішила допомогти українським солдатам, які втратили кінцівки, захищаючи свою країну, але все ще прагнуть повернутися на поле бою.

"У жовтні 2022 року два наших перших українських солдати, які перебувають на військовій службі, вирушили до Нью-Йорка для встановлення протезів. Завдяки нашій допомозі більше 20 солдатів вже встали на ноги, але в нашому списку очікування 200 осіб, і для повного задоволення потреби буде потрібно ще 100 організацій, подібних до нашої", - заявив українсько-американський президент kind Deeds Олександр Рубцов в коментарі Newsweek.

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Справжні масштаби кризи можуть бути ще більшими. Українські військові приховують статистику втрат, але джерела, яким це відомо, повідомляють, що кількість поранених солдатів, які очікують протезування ніг, перевищує 10 тисяч осіб.

Як і багато волонтерських груп, які допомагають Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, Kind Deeds почали з того, що зробили все, що могли.

На другий день війни Рубцов, який працював у сфері нерухомості в Майамі після переїзду з рідного Кременчука в 2015 році, купив квиток на літак до польського Кракова, де він займався евакуацією мирних жителів України, які опинилися в зоні бойових дій.

"Першим нашим проектом була оренда трьох 50-місних автобусів. Протягом двох місяців ми вивозили людей з Києва, Ірпеня та Бучі", - повідомив Рубцов.

За його словами, перехід до допомоги солдатам у забезпеченні протезів стався випадково.

"Евакуйовані майже всі були матерями з дітьми, а одній маленькій дівчинці з Бучі ампутували руку, її батько загинув. У нас не було досвіду організації протезування, але завдяки їй ми навчилися цьому процесу і після цього почали допомагати солдатам", - поділився волонтер.

Організація в більшості випадків допомагає воїнам, які наступили на протипіхотні фугаси. Він зазначив, що в середньому на одного солдата витрачають 20 тисяч доларів, включаючи транспорт, житло, медичні витрати і непередбачені витрати. Це більше, ніж якби солдатів постачали протезами ближче до дому, але Рубцов каже, що досвід є частиною процесу.

"Зміна обстановки допомагає хлопцям морально розслабитися і швидше прийти в себе. Ми возимо їх на концерти, в школи, зустрічаємося з американськими ветеранами, катаємо на велосипедах по Центральному парку на нових протезах, і вони повертаються в Україну іншими людьми", - сказав він.

При цьому Рубцов вказав, що приблизно половина українських військовослужбовців, які отримали протези, повернулися на військову службу, а деякі з них вже знову беруть участь у бойових діях на передовій.

До кінця війни в подібній ситуації опиняться ще тисячі українських солдатів. У звіті Human Rights Watch від 13 червня рекомендувалося "всім сторонам збройного конфлікту в Україні рекомендовано відмовитися від застосування протипіхотних мін, і знищувати ті, які є в наявності".

Україна знешкоджує деякі міни, закладені нею у 2022 році, коли були побоювання, що десантні операції можуть бути націлені на прибережні міста, включаючи Одесу. Українські волонтери також знищують російські міни на територіях, які вдалося звільнити від російських окупантів Харківській та Херсонській областях.

Однак перед контрнаступом України Росія заклала додаткові міни вздовж 600-кілометрової лінії фронту, яка тягнеться від берега Дніпра через Запорізьку, Донецьку та Луганську області аж до російського кордону на сході. Багато російських мін, встановлених уздовж річки, були змиті повінню після аварії на дамбі в Новій Каховці 6 червня. Досі українців застерігають від купання на чорноморських пляжах, де все ще можуть бути викинуті боєприпаси.

Найгостріша небезпека від мін - не для мирних жителів, а для солдатів, що промацують оборонні рубежі Росії. Попри надання MRAP західного виробництва, українські солдати продовжують отримувати травми.

Лікування українців у Європі - що відомо

У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що близько 750 поранених українців були доставлені до Німеччини для лікування за час війни. В Європі в цілому перебувають близько 2250 пацієнтів з України.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в лютому заявив, що 2,5 тисячі українських захисників зможуть проходити лікування та реабілітацію у його країні.

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