З 5 квітня проїзд у громадському транспорті в столиці здійснюється за спеціальними перепустками.

Зранку в понеділок, 26 квітня, у, Києві біля станції метро «Позняки» утворилася величезна черга.

Читайте такожУ Києві та 8 регіонах України за добу не зробили жодного щеплення проти COVID-19Фото звідти опублікував Telegram-канал «Киев сейчас».

«Ранок на ст. м Позняки. На вхід відкриті одні двері. Черга починається на вулиці», - йдеться в підписі до знімків.

У коментарях під повідомленням користувачі висловили невдоволення ситуацією, що склалася: «Що там про дистанцію та карантинні обмеження?», «Таке враження, що перепустки видали всім жителям Києва та Київської області», «Ціна пропуску 200 грн».

Карантин у Києві: обмеження і заборони

Київ з 23 березня знаходиться в «червоній» зоні епідопасності.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд в громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Закриті дитсадки та школи.

14 квітня дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 Квітня.

21 квітня начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан прогнозував, що до травневих свят Київ буде переведений у «помаранчеву» зону.

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Автор: Катерина Шварц