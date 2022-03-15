24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото ДСНС

В Миколаївській області тривають бойові дії, відбувається зачистка сіл.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

"У Миколаївській області тривають бойові дії, відбувається зачистка сіл. Після роботи ВСУ по Чорнобаївці (Херсонська обл.), через Херсон, в сторону від Миколаївської області йде колона окупантів. Вони біжать", - зазначив він.

За словами Кіма, окупанти поширюють інформацію, що по Херсону можливий масований обстріл.

"Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон! Можливо, окупанти про це думають. Тому стежте за їх переміщеннями", - додав він.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
  • Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
  • 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст був поранений.
  • Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.