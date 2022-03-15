24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото ДСНС
В Миколаївській області тривають бойові дії, відбувається зачистка сіл.
Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.
"У Миколаївській області тривають бойові дії, відбувається зачистка сіл. Після роботи ВСУ по Чорнобаївці (Херсонська обл.), через Херсон, в сторону від Миколаївської області йде колона окупантів. Вони біжать", - зазначив він.
За словами Кіма, окупанти поширюють інформацію, що по Херсону можливий масований обстріл.
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"Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон! Можливо, окупанти про це думають. Тому стежте за їх переміщеннями", - додав він.
Війна проти України:
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