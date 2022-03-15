Раніше під Миколаівом було захоплено 7 гаубиць, зараз захопили ще 4.

ЗСУ здійснили контратаку під Миколаївом та захопили декілька російських гаубиць.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов і опублікував фото.

"Захоплена друга батарея гаубиць Д-30 російських десантників. Раніше під Миколаівом було захоплено 7 гаубиць Д-30, зараз на фото захоплено ще 4. Видно, як росіяни тікали в повній паніці, все кинули разом з боєприпасами", - написав журналіст.

Як відомо, раніше на північному напрямку України військові розбили колону техніки російських окупантів. Колона зайшла з території Білорусі, на танку було маркування О.

Також станом на 15 березня Збройні сили України та інші сили оборони ліквідували понад 13 500 російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: