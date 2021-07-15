Віктор Ляшко зазначив, що в Україні є попит на вакцинацію.

Багато країн пішли по шляху обов'язкової вакцинації від COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що доросле населення України готове вакцинуватися добровільно.

Про це глава МОЗ розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Ляшко запевнив, що відомство робить все можливе, щоб кожен, охочий міг вакцинуватися, адже "це пріоритет номер один".

"Бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками і опитуваннями, 60% українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безоплатно. Навіщо когось зобов'язувати? А далі будемо бачити", - зазначив міністр.

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При цьому він вказав, що спочатку треба відкрити більше центрів вакцинації і завезти препарати для щеплень, а після цього "переконувати зробити щеплення тих, хто цього потребує в першу чергу".

"Я як міністр охорони здоров'я зацікавлений в тому, щоб люди були здорові, а лікарні були порожні, з модернізованим та інноваційним обладнанням, щоб у випадку, коли щось трапляється, можна було надати медичну допомогу. Я докладаю всіх зусиль для того, щоб українці могли і хотіли вакцинуватися", - підсумував Ляшко.

Коронавірус в Україні

За добу 14 липня в Україні виявили 623 нових випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 37 дітей та 12 медпрацівників. Було госпіталізовано 387 осіб; зафіксовано 20 летальних випадків; одужали 589 осіб.

У червні Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні вже зафіксували два випадки коронавірусу штаму "Дельта" - у 66-річної жінки і 16-річної дитини, які повернулися з Росії. Їх госпіталізували в Олександрівську лікарню в Києві.

13 липня, стало відомо, що штам "Дельта" підозрюють у двох жінок із Закарпаття, які нещодавно повернулися з РФ. Сьогодні вранці офіційно підтвердили штам " Дельта" у двох з чотирьох зразків, які були відправлені на дослідження.

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Автор: Анастасія Горбачова