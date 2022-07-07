У Переяславі знесли монумент 300-річчя возз’єднання України з Росією / фото КОВА

У місті Переяслав на Київщині знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією.

Про це повідомили у Київській ОВА.

"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз’єднання" чи "дружбу" з рашистами йтися не може", - наголосили в ОВА.

Там зауважили, що пам’ятник було демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

У Переяславі знесли монумент 300-річчя возз’єднання України з Росією / фото КОВА

Як писав УНІАН, Мінкульт повідомляє про шалений запит суспільства на демонтаж російських та радянських пам'ятників, перейменування вулиць

Зокрема, на Чернігівщині ліквідували монумент "Три сестри" у селі Сеньківка, присвячений "дружбі народів" України, РФ та Білорусі.

У Харкові було знесено пам'ятник новгородському князю Олександру Невському, розташованому на вулиці Академіка Павлова. А у місті Коростень Житомирської області демонтували пам’ятник комсомольцям.

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