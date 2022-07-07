Пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

У місті Переяслав на Київщині знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією.

Про це повідомили у Київській ОВА.

"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз’єднання" чи "дружбу" з рашистами йтися не може", - наголосили в ОВА.

Там зауважили, що пам’ятник було демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

Як писав УНІАН, Мінкульт повідомляє про шалений запит суспільства на демонтаж російських та радянських пам'ятників, перейменування вулиць

Зокрема, на Чернігівщині ліквідували монумент "Три сестри" у селі Сеньківка, присвячений "дружбі народів" України, РФ та Білорусі.

У Харкові було знесено пам'ятник новгородському князю Олександру Невському, розташованому на вулиці Академіка Павлова. А у місті Коростень Житомирської області демонтували пам’ятник комсомольцям.

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