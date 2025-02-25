Пізніше з публічного простору приберуть табличку коменданту Олексію Келіну і пам’ятник на місці нібито відпочинку Петра І.

Сьогодні в Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І, який стояв біля музею "Поле Полтавської битви".

Як повідомила виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова, рішення про демонтаж було ухвалено міськвиконкомом 20 лютого на підставі наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України від 31 січня 2025 року.

Цим документом передбачено виключення із реєстру пам’яток культури імперських пам’ятників у Полтаві, які увіковічнюють перемогу Російської імперії у Полтавській битві. Йдеться про пам’ятник Петру I на Шведській Могилі, місце командного пункту царя та 10 редутів на полі Полтавської битви, пам’ятник на місці відпочинку Петра I та монумент захисникам фортеці Полтави і її коменданту Олексію Келіну.

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За словами Ямщикової, першим сьогодні демонтували пам’ятник Петру I біля музею "Поле Полтавської битви". Це зробили небайдужі громадяни без залучення бюджетних та державних коштів.

Вона додала, що пізніше з публічного простору приберуть табличку Келіну і пам’ятник, на місці якого нібито відпочивав Петро І.

"Це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів. Незважаючи на різні думки та дискусії, нас обʼєднує одне: Полтава – місто з багатою українською історією, де імперським міфам не місце! Наше майбутнє належить українським героям та європейським постатям! І тільки ми несемо відповідальність за простір нашої країни, вільний від навʼязаних імперських символів", - написала вона у Facebook, коментуючи демонтаж пам’ятника Петру І.

Знесення пам’ятників в Одесі

В Україні тривають процеси декомунізації та дерусифікації. Зокрема, в країні зносять пам’ятники, перейменовують топоніми, пов’язані з російським імперським та радянським минулим.

Такі процеси тривають в Одесі, де планують демонтувати 19 пам’ятників та пам’ятних знаків, які містять символіку російської імперської політики. Серед них – погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

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