Народні депутати зареєстрували проект закону, що має на меті заборонити діяльність Російської православної церкви на території України. Йдеться про УПЦ Московського патріархату.
"Даним законом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ. Метою законопроекту є запобігання загроз національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність", - написала народна депутатка Ірина Фріз у Facebook.
Вона наголосила, що діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській Православній Церкві та Українській державі.
"Звільнення України від РПЦ - це ще один крок до вільної та незалежної України", - додала Фріз.
Обшуки в Києво-Печерській лаврі - що відомо
22 листопада працівники СБУ провели обшуки в Києво-Печерській лаврі. Це сталося після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з храмів Лаври прославляють "русский мир".
Крім того, СБУ провели слідчі дії й в областях України, а саме на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у місті Корець.
СБУ відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи та повідомила, що у храмах УПЦ МП було знайдено мільйони готівки.