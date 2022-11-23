Звільнення України від УПЦ МП - це ще один крок до вільної та незалежної України.

Народні депутати зареєстрували проект закону, що має на меті заборонити діяльність Російської православної церкви на території України. Йдеться про УПЦ Московського патріархату.

"Даним законом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ. Метою законопроекту є запобігання загроз національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність", - написала народна депутатка Ірина Фріз у Facebook.

Вона наголосила, що діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській Православній Церкві та Українській державі.

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"Звільнення України від РПЦ - це ще один крок до вільної та незалежної України", - додала Фріз.

Обшуки в Києво-Печерській лаврі - що відомо

22 листопада працівники СБУ провели обшуки в Києво-Печерській лаврі. Це сталося після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з храмів Лаври прославляють "русский мир".

Крім того, СБУ провели слідчі дії й в областях України, а саме на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у місті Корець.

СБУ відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи та повідомила, що у храмах УПЦ МП було знайдено мільйони готівки.